مقتل نحو 10 من قوات الأمن الأفغانية في معارك عنيفة مع عناصر "طالبان"

أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية بادغيس في غرب ​أفغانستان​، جمشيد شهابي، أنّ "نحو 10 من رجال الشرطة والجنود الأفغان، قُتلوا في معارك عنيفة مع عناصر "​حركة طالبان​".

أمّا وزارة الدفاع، فلفتت في بيان، إلى أنّ "القوات الأفغانية لجأت إلى "انسحاب تكتيكي" من نقاط تفتيش عدّة تفاديًا لسقوط ضحايا مدنيين".

ويأتي ذلك في وقت التقى الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الإثنين في كابول، الرئيس الافغاني أشرف غني ومسؤولين أفغان آخرين، قبل أن يعقد جولة مفاوضات جديدة مع "طالبان" متوقَّعة منتصف الشهر الحالي، بهدف وضع حدّ لنزاع مستمرّ منذ أكثر من 17 عامًا.