وزير الإعلام السوري: لا علم لنا بقضية رفات الجندي الإسرائيلي

أكد وزير الإعلام السوري ​عماد سارة​ أنه "يجب أن يعلم الجميع أنه لا علم ل​سوريا​ بقضية رفات الجندي ال​إسرائيل​ي على الإطلاق ولا ب​تفاصيل​ العثور عليها ولا حتى التسليم"، موضحا أن "​الدولة السورية​ أساسا لا علم لها بوجود رفات لأي جندي إسرائيلي في أي مكان في سوريا وإلا لكانت تصرفت بما تقتضيه مصالحها الوطنية وهذا ما اعتادت عليه".

وأعرب سارة في حديث تلفزيوني، عن اعتقاده بأن "العملية برمتها تمت بين إسرائيل والمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وأما التفاصيل الباقية فهي جزء من ترتيبات عملية لهذه القضية والتي لا علم للدولة بها أبدا".