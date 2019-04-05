أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، أنّ "توافقًا جديدًا" قد تحقّق حول مسائل مهمّة متعلّقة بالاتفاق التجاري الّذي يتمّ التفاوض بشأنه بين الصين والولايات المتحدة الأميركية"، الهادف إلى وضع حدّ لتسعة أشهر من الحرب التجارية بين أكبر قوّتين اقتصاديّتين في العالم.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا في وقت سابق، إلى "اختتام مبكر للمفاوضات في شأن الاتفاق التجاري" بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس وزراء الصين: توصلنا مع أميركا إلى توافق جديد بشأن الاتفاق التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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