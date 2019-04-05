نائب رئيس وزراء الصين: توصلنا مع أميركا إلى توافق جديد بشأن الاتفاق التجاري

أعلن نائب رئيس الوزراء ​الصين​ي ليو هي، أنّ "توافقًا جديدًا" قد تحقّق حول مسائل مهمّة متعلّقة بالاتفاق التجاري الّذي يتمّ التفاوض بشأنه بين الصين و​الولايات المتحدة الأميركية​"، الهادف إلى وضع حدّ لتسعة أشهر من الحرب التجارية بين أكبر قوّتين اقتصاديّتين في العالم.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا في وقت سابق، إلى "اختتام مبكر للمفاوضات في شأن الاتفاق التجاري" بين البلدين.