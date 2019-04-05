الصدر: الموصل تعاني من "دواعش" الفساد وتعاني من السلب والنهب

ركّز زعيم "​التيار الصدري​" ​مقتدى الصدر​، على أنّ "بعد تحرير ​الموصل​ من أيدي ​الإرهاب​ "الداعشي" بفضل القوات الأمنية، ها هي اليوم أسيرة "دواعش "​الفساد​، تعاني من السلب والنهب والاتفاقات التجارية حتّى مع الإرهابيّين "الدواعش".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تلك المحافظة تحتاج إلى وقفة جادّة من ذوي الحكمة والتعقّل، لنبعد عنها أيادي الاثم والفساد والظلم والاختطاف بأسرع وقت ممكن".