"البنتاغون": أميركا تدرس توسيع مبيعاتها من مقاتلة "إف-35" إلى خمس دول جديدة

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تدرس توسيع مبيعاتها من الطائرة المقاتلة "إف-35" الّتي تنتجها "لوكهيد مارتن" إلى خمس دول جديدة".

وأوضحت أنّ "​سنغافورة​، ​اليونان​، ​رومانيا​، ​إسبانيا​ و​بولندا​، من بين الزبائن المحتملين للمبيعات العسكرية الخارجية في المستقبل".

ويتزامن الإعلان عن الزبائن الجدد مع توترات بين ​واشنطن​ و​أنقرة​، بشأن خطط ​تركيا​ لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400" بالتزامن مع شراء طائرات "إف-35" الأميركية.

وتُعتبر شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية المنتج الرئيسي للطائرة، وتتولّى تطوير وبناء ثلاثة طرز من الطائرات الحربية ​الجديدة​ للجيش الأميركي. وهناك 10 دول طلبت شراء هذا النوع من الطائرات وهي ​بريطانيا​، ​أستراليا​، ​إيطاليا​، تركيا، ​النرويج​، ​هولندا​، ​إسرائيل​، ​اليابان​، ​كوريا الجنوبية​ و​بلجيكا​.