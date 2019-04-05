"البنتاغون": أميركا تدرس توسيع مبيعاتها من مقاتلة "إف-35" إلى خمس دول جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تدرس توسيع مبيعاتها من الطائرة المقاتلة "إف-35" الّتي تنتجها "لوكهيد مارتن" إلى خمس دول جديدة".
وأوضحت أنّ "سنغافورة، اليونان، رومانيا، إسبانيا وبولندا، من بين الزبائن المحتملين للمبيعات العسكرية الخارجية في المستقبل".
ويتزامن الإعلان عن الزبائن الجدد مع توترات بين واشنطن وأنقرة، بشأن خطط تركيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400" بالتزامن مع شراء طائرات "إف-35" الأميركية.
وتُعتبر شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية المنتج الرئيسي للطائرة، وتتولّى تطوير وبناء ثلاثة طرز من الطائرات الحربية الجديدة للجيش الأميركي. وهناك 10 دول طلبت شراء هذا النوع من الطائرات وهي بريطانيا، أستراليا، إيطاليا، تركيا، النرويج، هولندا، إسرائيل، اليابان، كوريا الجنوبية وبلجيكا.
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