مادورو يدعو الحكومة لاستخدام "واتس آب" لكشف حقيقة إنقطاع الكهرباء

دعا رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الوزارات في بلاده إلى التواصل مع المواطنين عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك على خلفية الهجمات التي تتعرض لها منشآت شبكة الكهرباء، موضحا أنه على "وزارات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم تشكيل مجموعات من المستخدمين على تطبيق "واتس آب" للتواصل معهم وإعلامهم بكل المستجدات".
وأكد مادورو "أننا بذلنا جهودا كبيرة لكشف حقيقة ما يحدث وتعرض الأجهزة التي توزع الكهرباء لهجمات، ولا يزال أمامنا الكثير لفعله في ظل الدعاية والهجمات الإمبريالية".
وبسبب عطل في منظومة الكهرباء تعرضت مختلف المدن الفنزويلية في الأيام الأخيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن تعيد السلطة إصلاحه وعودته إلى بعض المناطق.
ونقلت تقارير إعلامية أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في وفاة العشرات، بينهم أطفال حديثو الولادة، في المستشفيات.
واتهمت السلطات الفنزويلية الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد، تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه في البيوت.
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