أصحاب وسائقي شاحنات النقل الخارجي: لتطبيق قرار تسجيل الشاحنات فوق الـ20 طون

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة أن أصحاب وسائقي شاحنات النقل الخارجي نفذوا اعتصاما على ​طريق ضهر البيدر​ للمطالبة بتطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات المتعلق بتسجيل ​الشاحنات​ فوق الـ20 طون واستحصال لوحات عمومية، اصدار هذه اللوحات من قبل ​هيئة ادارة السير​ حصرآ، اعطاء مهلة غير محددة وغض النظر عن الشاحنات التي تحمل لوحات نقل خارجي لحين ايجاد حلول من قل الجهات المعنية واعادة السماح للمصانع والشركات بتسجيل الشاحنات فوق الـ21 طون خصوصي او ما يعرف باللوحة ​البيضاء​.

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