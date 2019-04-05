سفارة اليابان تعلن عن مساهمة بقيمة 6.08 مليون دولار للأونروا في لبنان

أعلنت السفارة ​اليابان​ية في احتفال أقامته مع وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" في بيروت عن مساهمة بقيمة 6.08 ملايين دولار أميركي من حكومة اليابان لنداء الطوارىء وميزانية البرامج للعام 2019 في لبنان. وجاء الاحتفال للتنويه أيضاً بمساهمة اليابان بقيمة ثلاثة ملايين دولار أميركي التي كانت قد قدمتها استجابة لنداء الطوارىء واعادة تأهيل المساكن في حي الطيرة في ​مخيم عين الحلوة​ عقب اشتباكات 2017.

وأعلن سفير اليابان في لبنان ماتاهيرو ياماغوشي ومدير عام الأونروا في لبنان ​كلاوديو كوردوني​ عن اتفاقية التمويل الجديدة لنداء الطوارىء وميزانية البرامج للعام 2019 بحضور السفير الفلسطيني في لبنان ​أشرف دبور​، الذي كان قد طالب سفير اليابان بزيادة دعم بلاده لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. كما شارك في الإحتفال ياسر داوود، ممثلاً عن جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع).

وذكر بيان السفارة انه "ستمكن المساهمة اليابانية الوكالة من تلبية احتياجات الصحة البيئية والاستشفاء للاجئين لعام 2019. وستكمل الوكالة من خلال النداء الطارئ في دعم الاحتياجات الضرورية للمياه و​الصرف الصحي​، فضلاً عن إدارة ​النفايات الصلبة​، والرعاية الصحية في المستشفيات من المستويين الثاني والثالث لنحو 6,165 من لاجئي فلسطين في لبنان ومن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وفي تغطية تكاليف الادوية للمستحقين. ستسمح ميزانية البرامج ل 50 طبيباً من أطباء الأونروا بالحصول على دبلوم طب الأسرة على مدى 12 شهرًا بدعم من معهد ريلا للعلوم الصحية في ​المملكة المتحدة​، ما سيسمح بتوسيع نطاق تدريب أطباء الأونروا، كما سيتم تنفيذ نظام معلومات خاص بالأدوية".

بدوره شكر السفير دبور "حكومة اليابان التي استجابت وبسرعة للنداء الذي وجهناه لها من أجل التخفيف من معاناة اهلنا في حي الطيرة. وتعتبر هذه الإستجابة نموذجاً يحتذى به في تلبية نداء الإنسانية الدائم وعاملاً مهما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا اللاجىء في لبنان واللاجئين النازحين من سوريا. كما نشكر الأونروا وادارتها على ما تقوم به من جهود في كافة أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين والتي تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية الأمر الذي يحمي كافة حقوقهم."

وأعرب السيد كوردوني عن امتنانه لهذا الدعم المستمر من حكومة اليابان للأونروا وللاجئي فلسطين على مر السنين وقال: "ستساعد المساهمات التي تقدمها اليابان على ضمان استمرار الوكالة في تقديم المساعدة الضرورية للحالات الصحية وللبنى التحتية للاجئي فلسطين الأكثر حاجة في لبنان. لقد سمح دعم اليابان للأونروا للاجئين المتضررين من العنف في حي الطّيرة بالعيش في ظروف كريمة."