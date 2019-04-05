الجامعة اللبنانية الكندية- عينطورة افتتحت معرض الوظائف السنوي

أفتتحت ​الجامعة اللبنانية الكندية​ – LCU - ​عينطورة​ برعاية ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ ممثَّلاً بالأستاذ سليمان خوري معرض الوظائف السنوي Career Fair 2019 الذي بات محطة أساسية للقاء الشركات وأرباب العمل مع الطاقات الشابّة التي يبحثون عنها لتُغني مؤسساتهم وتجدّدها بالمعرفة.

وشاركت في المعرض أكثر من 30 شركة ومؤسسة، وكانت مشاركة لافتة ومميزة للقطاع العام في مبادرة لتشجيع ​الطلاب​ على الإنخراط في صفوف ​الجيش​ والسلك العسكري والأمني.

واختُتِم حفل الإفتتاح بتقديم رئيس الجامعة روني أبي نخله درعًا تكريمية لراعي معرض الوظائف وزير الثقافة محمد داوود ممثَّلاً بالأستاذ سليمان خوري، ولرئيس ​جمعية لابورا​ الأب طوني خضره. كما وزّع شهادات تقدير للشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض.