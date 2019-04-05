أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن ​حركة المرور​ كثيفة من الضبية بإتجاه أنطلياس وصولا الى جل الديب، وعلى ​الطريق البحرية​ من ​انطلياس​ باتجاه بيروت. كما أفادت بأن حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه ​الاشرفية​

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