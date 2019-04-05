"أريد أن أراه يعاقب".. ناجون يواجهون إرهابي نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال عدد من أقارب ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، إنهم يريدون أن ينال السفاح الأسترالي، برينتون تارنت، عقابا، بعدما أدى الاعتداء الذي نفذه إلى مقتل خمسين شهيدًا في مارس الماضي.

وبحسب ما نقلت رويترز فإن المحكمة التي مثل فيها السفاح اليميني المتطرف، يوم الجمعة، شهدت حضور قرابة 20 شخصا من الناجين وعائلات الضحايا، وفق سكاي نيوز عربية.

وأضافت المحكمة 49 تهمة قتل إلى السفاح الأسترالي الذي وجهت إليه تهمة قتل واحدة خلال الجلسة الأولى لمحاكمته في 16 مارس الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من الهجوم الذي أثار استنكارا عالميا كبيرا.

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وقال عمر نبي، ابن الضحية حجي داوود نبي الذي قُتل في الهجوم، إنه "يريد أن يرى السفاح الأسترالي وهو يعاقب"، أما توفازال علم، الذي كان في مسجد لينوود، ونجا من الكارثة، فقال إنه حضر إلى المحكمة حتى يرى كيف كان شعور المجرم وهو يقتل خمسين شخصا.

وحضر تارنت إلى المحكمة بقميص سجن رمادي وهو مقيد اليدين، واستغرقت الجلسة نحو 20 دقيقة، ثم أصدر القاضي قرارا باستئناف المحاكمة في الرابع عشر من يونيو االمقبل.

وطلب القاضي إخضاع تارنت لتقييم طبي بغرض تحديد ما إذا كانت قواه العقلية تسمح له بأن يحضر جلسة المحاكمة، ولم تعرض المحكمة على المتهم تقديم طلب التعاون الذي يتيح التخفيف مقابل مساعدة القضاء بمعلومات.

وجرى نقل تارانت (28 عاما) إلى السجن الوحيد المحاط بإجراءات أمنية مشددة في نيوزيلندا والواقع في أوكلاند ومثل أمام محكمة كرايستشيرش العليا من خلال ربط بالفيديو.​