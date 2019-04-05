خلال 24 ساعة.. شواطئ الداخلة تلفظ كميات كبيرة من “الحشيش”

عرف شاطئ “تاورطة” في مدينة الداخلة صباح أمس الخميس، حادث مثيرا، بعدما لفظت الأمواج، أكياس وصناديق من مخدر الشيرا.
وقالت مصادر “اليوم 24″، إن أمواج شاطئ قامت بقذف مجموعة من رزم المخدرات، وهو الحادث الذي استنفرت معه مصالح الدرك الملكي وسلطات المحلية عناصرها، والتي حلت على الفور بعين المكان.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الأمنية، قامت بعملية تمشيط لمختلف الشواطئ الداخلة، وفتحت تحقيقا مفصلا لمعرفة صدر المخدرات، والوجهة التي كانت متجها إليها.
وأشار المصدر نفسه، أن الحادث يعتبر الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، بعدما عثر مساء أول أمس الأربعاء، وبشكل مفاجئ، صياد بشاطئ “أم لبير” على كمية كبيرة من المخدرات بجنبات الشاطئ بعدما لفظتها الأمواج، وقام بإبلاغ السلطات.
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