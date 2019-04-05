فيديو على “فايسبوك” يُسقط مبحوثا عنه في قضايا الابتزاز والتهديد

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أول مس الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل جرائم متعددة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، سبق وأن شكلت موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وجرى توقيف المشتبه فيه رفقة إحدى السيدات بعد دخوله في خلاف مع أحد الأشخاص بالمحطة الطرقية، وبحوزته قطعة من مخدر الشيرا، قبل أن يتبين من خلال البحث أنه متورط بشكل مباشر في واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص باستعمال السلاح الأبيض، تم توثيقها بمقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تورطه في قضايا أخرى تتضمن التهديد والابتزاز، وكذا إلحاق خسائر مادية بملك الغير وسيارة للشرطة بمدينة أكادير.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رفقة شريكته تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، فضلا عن تحديد باقي شركائه المفترضين.