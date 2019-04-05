أمازون تطلق 3 آلاف قمر صناعي لتحسين خدمات الإنترنت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت شركة "أمازون كوم"، إحدى الشركات الأميركية التي تعمل في مجال الإنترنت الفضائي، يوم أمس الخميس خطتها لبناء شبكة تضم أكثر من ثلاثة آلاف قمر صناعي عبر ”مشروع كايبر“ لتقديم خدمة الإنترنت بسرعة فائقة لكل أنحاء العالم.

والمشروع الجديد، "كايبر"، وهو مؤلف من 3236 قمر صناعي ستنشر اتصال بالإنترنت في مناطق يسكنها 95% من سكان الكرة الأرضية. ولا معلومات حالياً حول موعد إطلاق المشروع رسمياً وإدخاله حيز التنفيذ، والأهم تكلفة هذا الاتصال.

وذكرت الشركة أن المشروع سيطلق مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض لتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت الفائق السرعة لكل من يفتقرون للاستفادة من الخدمة الأساسية لإنترنت النطاق العريض حول العالم، وترى "أمازون" مشروعها على المدى البعيد الذي يخدم عشرات ملايين المستخدمين، وتسعى للتعاون مع أية شركة يمكنها المساعدة في تطبيق رؤيتها لإيصال الإنترنت للجميع.

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وجرى تقديم تفاصيل المشروع إلى الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.

يواجه مشروع "أمازون" للأقمار الصناعية منافسة شديدة من مشاريع مماثلة لشركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك وشركة "وان ويب" المدعومة من "ايرباص" وغيرهما. وفي فبراير شباط، أطلقت وان ويب أول ستة أقمار صناعية.

ويذكر أن شركات أخرى مثل "فيسبوك" و"بوينغ" و"ليو سات" لديها خطط مشابهة للإنترنت الفضائي عبر أقمار اصطناعية على مدار قريب من الأرض.