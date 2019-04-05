بوغبا يضع شرطا للبقاء في مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا، وضع شرطا أمام فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل البقاء في صفوفه.

وبحسب ما نقلته صحيفة "صن"، فإن مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، سيجتمع مع مسؤولي الشياطين الحمر، للتحدث بشأن تجديد عقد النجم الفرنسي، خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن اليونايتد يرغب في تجديد عقد بوغبا حتى صيف 2024، لقطع الطريق أمام ريال مدريد الذي يخطط للانقضاض على لاعب يوفنتوس السابق في الصيف المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن بول بوغبا يطلب الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، من أجل التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

ويحصل اللاعب الفرنسي، حاليًا على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، بينما يأتي التشيلي أليكسيس سانشيز على قمة هرم الرواتب في قلعة "أولد ترافورد" بـ505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتؤكد الصحيفة أن رايولا يدرك الاهتمام الكبير من جانب ريال مدريد بضم بوغبا، ولذلك سيضغط على اليونايتد بهذه الورقة، للموافقة على شروط اللاعب للتجديد.