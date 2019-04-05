يوفنتوس يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى فريق يوفنتوس نبأ سارا عشية مواجهة آيه سي ميلان المقررة يوم غد، السبت، بعدما عادوا عدد من نجوم الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، غن الثلاثي ماريو ماندزوكيتش وباولو ديبالا وليوناردو سبينازولا، عادوا للمشاركة في التدريبات مع بقية المجموعة.

وأضاف الموقع أن الثلاثي تعافى تمامًا من الإصابات التي لحقت بهم على مدار الأيام الماضية.

وكان ماريو ماندزوكيتش قد غاب عن مباراة كالياري، بسبب الإنفلونزا، فيما غاب ديبالا بسبب مشكلة في ربلة الساق، في حين أن سبينازولا غاب بسبب مشكلة في الركبة.

وأشار الموقع إلى أن ماسيميليانو أليغري، مدرب السيدة العجوز، سيقيم موقف نجومه، اليوم الجمعة، في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، قبل مباراة السبت أمام ميلان.