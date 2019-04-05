ترامب يهدد بالرسوم الجمركية ويمهل المكسيك عاما واحدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الخميس، عن تهديد سابق له بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك، قائلاً إنه يمنح الجار الجنوبي "عاما تحذيريا واحدا" قبل اتخاذ أي إجراء؛ فيما حذّر أنه إذا قرر فرض رسوم جمركية على واردات السيارات من المسكيك فإن نسبة الرسوم ستكون 25 في المئة.
ونقلت قناة "الحرة" الأميركية، تصريحا صحفيا لترامب، قال فيه: "سنعطيهم (المكسيك) عاما تحذيريا واحدا، وإذا لم يتوقف دخول المخدرات، سنفرض رسوما على ما يرد منها، خصوصا السيارات، وإذا استمر دخول المخدرات، سنغلق الحدود".
والجمعة، هدد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك، إذا لم تقم الأخيرة بمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة.
كان ذلك أحدث تحذير يوجهه إلى المكسيك لتشديد الأمن على حدودها مع الولايات المتحدة، وهدد ترامب في وقت سابق كذلك، بأنه سيفرض رسوما جمركية على واردات السيارات من المكسيك ما لم تتخذ المزيد من الإجراءات لوقف تهريب المخدرات.
ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن المكسيك أبلت بلاء حسنا في الأيام الأربعة الماضية في التعامل مع المهاجرين المتجهين عبر حدودها إلى الولايات المتحدة.
ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كلم، منها ألف و100 كلم مسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن فيه فتحات تتم من خلالها عمليات تهريب وتسلل.
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