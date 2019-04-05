دراسة: حفريات لحيتان "برمائية" بأربع أرجل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتشف علماء على حفريات في الصحراء الساحلية، الواقعة جنوب بيرو، لحوت برمائي بأربعة أرجل عاش البر البر والبحر قبل ما يقارب 43 مليون عام، ويتيح هذا الاكتشاف مرحلة مهمة في تطور الثديات البحرية وتكييفها البيولوجي مع الظروف المحيطة بها.

وقال العلماء يوم أمس الخميس إن الحوت، الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويسمى "بيريجوسيتوس" المسالم، يمثل خطوة انتقالية حاسمة قبل أن تصبح الحيتان متكيفة بالكامل مع الحياة البحرية.

وكانت الأطراف الأربعة تقدر على حمل الحوت في البر وهو ما يعني أنه كان يتمكن من العودة إلى ذلك الساحل الصخري للاستراحة وربما الولادة قبل أن يقضي معظم وقته في البحر.

وتنتهي أطراف الحوت بحوافر صغيرة وربما كانت موصولة بأغشية لمساعدته على التحرك في بيئة مائية.

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وقال الخبير في الحفريات بالمعهد البلجيكي الملكي للعلوم الطبيعية، أوليفر لامبرت، الذي أشرف على البحث المنشور بدورية ”كارنت بيولوجي“ ”نعتقد أن (هذا النوع من الحيتان) كانت تقتات داخل الماء وأن تحركاتها هناك كانت أسهل مقارنة بالبر".

ولم يكن أصل نشأة الحيتان مفهوما بشكل واضح حتى التسعينيات عندما اكتشفت حفريات للأجيال الأولى منها.

وأظهرت حفريات عدة أن الحيتان نشأت قبل أكثر من 50 مليون عام.