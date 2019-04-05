انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو: إيران تنفذ اغتيالات في أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 08:58 صباحاً - اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بالاستمرار في "تنفيذ اغتيالات" في أوروبا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام اجتماع وزراء خارجية حلف الأطلسي "الناتو"، المنعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس. Advertisements ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن بومبيو قوله: إن "إيران ما زالت تسعى لتنفيذ أنشطة اغتيالات في أوروبا". واعتبر بومبيو أن "أنشطة طهران تجعل أوروبا ودول الناتو أقل أمناً"، لافتاً النظر إلى أنّ بلاده "تبذل كل الجهود لكبح جماح إيران في تنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية". ومطلع 2019، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المخابرات الإيرانية، بعد اتهامها بـ"التخطيط" لاغتيال معارضين إيرانيين على الأراضي الأوروبية.

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