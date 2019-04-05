شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المحكمة تأمر بإخضاع منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا للتقييم النفسي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:07 صباحًا, 5 أبريل 2019 م المناطق_متابعات أمرت محكمة فنزويلية بإخضاع المتهم بتنفيذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا للتقييم النفسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تأمر بإخضاع منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا للتقييم النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.