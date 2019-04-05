اليوم.. مطار أتاتورك يودع آخر رحلاته و"إسطنبول" يتأهب

الخليج 365/ بغداديشهد مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول في وقت متأخر من اليوم الجمعة إقلاع آخر طائرة ركاب تجارية بنداء يطلقه وزير المواصلات التركي جاهد طوران.

ووفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية، فإن أعمال الانتقال التي تجري على مراحل إلى مطار إسطنبول الدولي منذ أن افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 تشرين الأول 2018 ستنتهي غدا السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير طوران ومدير عام شركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشين سيشاركان في مراسم تقام في برج المراقبة الجوية لمطار أتاتورك، حيث ستقلع آخر طائرة ركاب للخطوط التركية متوجهة إلى سنغافورة وعلى متنها 350 راكبا.



وستبدأ عملية الانتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول اليوم الجمعة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وستنتهي في الساعة العاشرة صباحا يوم غد السبت، وبذلك سيتم إغلاق المطار تماما أمام الرحلات التجارية.

وستستمر الملاحة العامة وأعمال الصيانة ورحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية باستخدام مطار أتاتورك الدولي.

وتماشيا مع إعلان سابق للرئيس أردوغان تتواصل الجهود لتحويل جزء من مطار أتاتورك إلى حديقة عامة، وتقييم جزء منها لأغراض الملاحة الجوية.

في الأثناء، قال المدير العام لفرع شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية في تركيا كمال غتشر إن الشركة ستبدأ رحلاتها من مطار إسطنبول الاثنين المقبل.

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وأضاف أن الشركة ستجري رحلاتها الجوية الأخيرة من مطار أتاتورك اليوم الخميس.

وتابع أن استطاعة مطار إسطنبول مرتفعة، إذ تتراوح بين 150 مليونا و200 مليون راكب سنويا مقارنة بتسعين مليون في مطار أتاتورك.

وبلغت تكلفة مطار إسطنبول ثمانية مليارات دولار، وهو واحد من مشروعات عملاقة عدة في البنية التحتية أيدها الرئيس أردوغان.

وسيمكن للمطار أن يستقبل في البداية تسعين مليون مسافر سنويا، وهو عدد تأمل تركيا أن تتجاوز مثليه بحلول عام 2027.

وهذا سيجعله أكبر مطار في العالم قياسا بالعمليات الحالية في المطارات القائمة على مستوى العالم.

