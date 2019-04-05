مركز الملك سلمان يؤمن أدوية اللاجئين السوريين في الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتوريد دفعة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة للعيادات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، تحتوي على 189 نوعا من الأدوية بقيمة مليونين و671 ألف ريال سعودي.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، استمرارا للجهود الإغاثية المقدمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الشعوب المتضررة من الحروب والكوارث للتخفيف عنهم معاناة اللجوء وصعوبة تأمين أبسط متطلبات العيش الكريم.

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وكرمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الكادر الطبي لعيادات المركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين التي يقصدها ما يزيد عن 600 مراجع يوميا، وتعد واحدة من أفضل العيادات العاملة.

وفي الإطار نفسه بحث مساعد المشرف العام بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز أمس، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، أبرز المشروعات الصحية والتعليمية والإغاثية والإيوائية التي ينفذها المركز في الأردن وأثرها الكبير على حياة اللاجئين السوريين.

وفي اليمن قام المركز أمس بتوزيع 2,250 كرتونا من التمور في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، يستفيد منها 13,500 مستفيد، ضمن الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.