إثيوبيا لبوينج: حققوا في نظام التحكم بطائراتكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أديس أبابا

طالبت وزيرة النقل الإثيوبية شركة بوينج بإجراء تحقيق بشأن نظام التحكم الآلي، وذلك في أعقاب حادثة تحطم طائرة من إنتاج الشركة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 157 شخصا.

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وقالت داجماويت موجيس أمس في مؤتمر صحفي في أديس أبابا لإعلان نتائج التحقيق الأولي في الحادثة، «إنه من الموصى به أن يتم مراجعة نظام التحكم في الرحلة من جانب المصنعين».

ولفتت موجيس إلى أن أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، من طراز بوينج 737 ماكس 8، «اتبعوا جميع الإرشادات المقدمة من بوينج، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الطائرة».

وجاءت تصريحاتها لدى الكشف عن نتائج التحقيق الأولي في الكارثة.