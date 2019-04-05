السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أديس أبابا
طالبت وزيرة النقل الإثيوبية شركة بوينج بإجراء تحقيق بشأن نظام التحكم الآلي، وذلك في أعقاب حادثة تحطم طائرة من إنتاج الشركة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 157 شخصا.
وقالت داجماويت موجيس أمس في مؤتمر صحفي في أديس أبابا لإعلان نتائج التحقيق الأولي في الحادثة، «إنه من الموصى به أن يتم مراجعة نظام التحكم في الرحلة من جانب المصنعين».
ولفتت موجيس إلى أن أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، من طراز بوينج 737 ماكس 8، «اتبعوا جميع الإرشادات المقدمة من بوينج، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الطائرة».
وجاءت تصريحاتها لدى الكشف عن نتائج التحقيق الأولي في الكارثة.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا لبوينج: حققوا في نظام التحكم بطائراتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.