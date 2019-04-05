ترمب وليو يتفقان على صفقة أمريكية صينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو بالبيت الأبيض أمس على بنود الاتفاقية التجارية التي سيجري توقيعها قريبا بين أكبر اقتصادين في العالم، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج.
وقال تاي هوي الخبير في أبحاث السوق بصندوق جيه بي مورجان لإدارة الأصول في هونج كونج «الجانبان يريدان التوصل لاتفاق، ولكنهما يريدان التأكد من أنه الاتفاق الصحيح بالنسبة لشعبيهما».
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