تحركات عسكرية في ليبيا تثير القلق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طرابلس أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر وقوع مواجهات في ليبيا. وقال خلال زيارته إلى ليبيا «إنني قلق للغاية من الحركة العسكرية التي تجري في ليبيا وخطر المواجهة.. ليس هناك حل عسكري.. الحوار بين الليبيين هو الحل الوحيد للمشاكل بينهم.. أدعو الجميع إلى التزام التهدئة وضبط النفس».



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