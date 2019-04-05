الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، عدن

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في أجواء منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن، قبل أن تصل إلى هدفها، وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيات قامت بتوجيه الطائرة المسيرة لاستهداف مواقع قوات العمالقة في الفازة، غرب التحيتا، وأوضح أن قوات العمالقة تمكنت من تفجيرها وإسقاطها، وإفشال وصول الميليشيات لهدفها الذي تريد قصفه، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة كانت تحمل مواد شديدة الانفجار.

وأكد محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوايلي، أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك محتدمة في 8 مديريات، من أصل 15 مديرية في المحافظة، مؤكدا أنه لا يبعدها سوى ثلاثين كلم من مركز المحافظة.

Advertisements

وأشار خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية، إلى ضرورة إعادة تطبيع الأوضاع الأمنية تمهيدا لعودة المواطنين إليها، وأكد أنه سيتم إعادة فتح منفذ البقع الحدودي خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع قيادة التحالف العربي.

وعلى صعيد آخر، اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي باستخدام المدنيين في مدينة «الدريهمي» جنوب الحديدة دروعا بشرية، وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار صغير بن عزيز «أبدينا استعدادنا منذ أكثر من شهرين لفتح الممرات الآمنة إلى مطاحن البحر الأحمر وتشغيلها وتوزيع المساعدات للمحتاجين»، وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تطالب بتسيير قافلة إغاثة لـ7000 نسمة في مدينة «الدريهمي»، مشيرا إلى أن المتبقي من أهل المدينة 100 نسمة تحتجزهم بالقوة وتستخدمهم كدروع بشرية.

من جهتها، تعتزم ميليشيات الحوثي إنشاء بنك باسم «بنك الزكاة»، كوسيلة جديدة للجباية وجمع الأموال بشكل إجباري لتمويل حروبها ضد الشعب اليمني.

مشاهدات يمنية