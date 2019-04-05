محكمة طوكيو تمدد توقيف كارلوس غصن حتى 14 أبريل

اسماء السيد - طوكيو: قررت محكمة في طوكيو الجمعة تمديد توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق كارلوس غصن حتى 14 أبريل غداة اعتقاله من منزله بسبب شبهات جديدة بارتكاب مخالفات مالية.
وقالت محكمة منطقة طوكيو في بيان إنها وافقت على طلب المدعين تمديد توقيف كارلوس غصن حتى الرابع عشر من أبريل.
وبذلك ألغي المؤتمر الصحافي الذي كان رئيس مجلس إدارة رينو-نيسان السابق ينوي عقده في 11 أبريل.
وكان غصن أكد مجددا "براءته" في بيان أعد قبل توقيفه ونشرته وسائل الإعلام اليابانية، مدينا توقيفه "الاعتباطي والمشين".
وأوقفت النيابة العامة اليابانية كارلوس غصن (65 عاما) الخميس مجدداً على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات مالية.
وأوقف غصن (65 عاما) الذي أفرج عنه قبل أقلّ من شهر مقابل كفالة مالية بعدما أمضى أكثر من 100 يوم موقوفاً.
وقال محققون إنّ توقيف غصن مرتبط بتحويلات مالية تناهز 15 مليون دولار بين نهاية العام 2015 ومنتصف العام 2018، متهمين غصن باستخدام خمسة ملايين دولار منها لأغراض شخصية.
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