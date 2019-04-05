شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: أمريكيون قدموا للكونجرس وثائق تثبت 3 آلاف جريمة إخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحربة، أن قيادات الإخوان منبوذين في الإدارة الأمريكية وفي الكونجرس لأنهم إخوان ولأنهم جماعة إرهابية وليس لأنهم أتراك أو مصريين أو حتى معاهم جنسية من المريخ.

وكشفت داليا زيادة، أن الأسبوع الماضي تقدم بعض أعضاء الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، الحاملين للجنسية الأمريكية، بمجموعة من الوثائق التى كان أعدها المركز وتوثق ارتكاب جماعة الإخوان لأكثر من ثلاثة آلاف جريمة عنف داخل مصر في الفترة من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2015، وذلك بهدف تذكير أعضاء الكونجرس بأن هذه جماعة إرهابية ومقابلتهم أو التعاون معهم سيضر بسمعة النواب ومصداقيتهم لدى المواطن الأمريكي.

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وأشارت زيادة، إلى أن التحريض الحالى للإخوان فى الكونجرس ربما تكون محاولة لإبعاد الخطر عن أنفسهم بإدعاء أنهم جماعة معارضة سياسية وليسوا جماعة إرهابية وبالتالي يجدون لأنفسهم منفذا ينفذون من خلاله لاقناع نواب الكونجرس بمقابلتهم.