"مش هتبقى موجودة".. كامل الوزير يعلن الحرب على حوادث القطارات

كتب- محمود علي: أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لعمار ورش السكك الحديدية، ضرورة العمل لمنع حوادث القطارات. وقال الوزير، خلال اجتماعه مع عمال ورش سكك حديد كوم أبو راضي، في محافظة بني سويف، أمس الخميس: "كان هناك حوادث بقصد، وده هيتمنع ومش هتبقى موجودة، وبالنسبة للحوادث نتيجة الإهمال هيتم تحديث مواردنا ونهتم بشغلنا وهنحاسب المهمل". وأضاف: "لازم السكة الحديد تطلع بالساعة وتوصل بالساعة لأننا مسئولين عن مصالح الناس لأن السكة الحديد من أهم القطاعات". جاء ذلك خلال جولة المهندس كامل الوزير وزير النقل، بورش سكك حديد كوم أبو راضى ببنى...

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