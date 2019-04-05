التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام المديرج- ضهر البيدر

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"تجمّع للشاحنات على طريق عام المديرج- ​ضهر البيدر​، وعناصر من سرية ​بعبدا​ الاقليمية تعمل على تسهيل حركة المرور في المحلة".

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