"أ.ف.ب": محكمة طوكيو مدّدت توقيف كارلوس غصن حتى 14 نيسان

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "محكمة طوكيو مدّدت توقيف الرئيس السابق لشركة "نيسان" للسيارات ​​كارلوس غصن​، حتّى 14 نيسان الحالي".

وكان قد أمر ممثّلو إدعاء في ​​طوكيو​​ أمس، بإلقاء القبض مجدّدًا على غصن،​ على خلفية شبهات جديدة تتعلّق بخيانة الثقة وتهم تتعلّق بسوء استخدام أموال شركة "نيسان" المدفوعة إلى موزّع في عمان.

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي" أنّه "تمّ القبض على غصن للمرّة الرابعة بعد أقلّ من شهر من إطلاقه بكفالة مالية، حيث دهمت عناصر من الضابطة ​العدلية​ في طوكيو منزل غصن في العاصمة اليابانية لتوقيفه مجدّدًا".