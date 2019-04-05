ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "امتناع ​مجلس الوزراء​ عن إقرار الاستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​ الّتي تقدّمت بها وزارة التنمية الإدارية، لأسبابٍ واهية وحجج ضعيفة، يثبت عدم جدية الطبقة السياسية في مكافحة الفساد، وأنّ كلّ ما تقوم به الآن في هذا الموضوع هو مجرد تمثيلية على المجتمعين المحلي والدولي".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: ما تقوم به الطبقة السياسة الآن بموضوع مكافحة الفساد هو مجرد تمثيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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