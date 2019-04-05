حاصباني توقع ان تحسم خطة الكهرباء الاثنين بالحكومة: الاهم هو التنفيذ

اشار نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ الى انه علينا النظر الى الامام الان والبحث عن حلول عملية وجدية للوضع الاقتصادي، واليوم علينا ان ندخل في صلب الحلول والابتعاد عن تراشق الاتهامات.

ولفت حاصباني في حديث اذاعي، الى انه ادخلت تعديلات عددية على ​خطة الكهرباء​، وكان هناك اقتراب الى وجهة نظر ​القوات​ في بعض النقاط، وقد توضحت بعض الامور وتعدلت مواضيع اخرى. وتوقع ان يكون هناك حسم في خطة الكهرباء الاثنين في ​جلسة الحكومة​ ولكن الاهم هو التنفيذ. واكد ان تخفيف العجز في الشبكة قبل زيادة الانتاج مهم كي لا يزيد العجز.