الاخبار: الإمارات تموّل إفطارات الحريري الرمضانية في طريق الجديدة

علمت "الأخبار" أن دولة الإمارات ستموّل إفطارات رمضانية برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، على أن تتولى تنظيمها شركة "بيست" التي فازت بأكثر من "عقد" سخيّ من بلدية بيروت في السنوات الماضية.
كما ستتم الاستعانة بشباب من المنطقة لتولّي حماية الدخول والخروج، على أن تنقل هذه الإفطارات يومياً على شاشة "المستقبل" التابعة للحريري، فيما ستتولى السفارة توجيه الدعوة الأولى للمشاركة.
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