الاخبار: الإمارات تموّل إفطارات الحريري الرمضانية في طريق الجديدة

علمت "الأخبار" أن دولة ​الإمارات​ ستموّل إفطارات رمضانية برعاية رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في منطقة ​الطريق الجديدة​ ببيروت، على أن تتولى تنظيمها شركة "بيست" التي فازت بأكثر من "عقد" سخيّ من ​بلدية بيروت​ في السنوات الماضية.

كما ستتم الاستعانة بشباب من المنطقة لتولّي حماية الدخول والخروج، على أن تنقل هذه الإفطارات يومياً على شاشة "المستقبل" التابعة للحريري، فيما ستتولى السفارة توجيه الدعوة الأولى للمشاركة.