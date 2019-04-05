ضو: لماذا لا يطلب العهد من روسيا كشف مصير اللبنانيين في سجون سوريا

رأى منسق "تجمع من اجل السيادة" ​نوفل ضو​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​روسيا​ أثبتت بتسليمها ​نتنياهو​ جثة جندي اسرائيلي قتل في حرب 1982 كانت مدفونة في ​سوريا​، أنها تمسك بالوضع السوري. وبما أن العهد القوي بات على علاقة جيدة بالرئيس بوتين بعد القمة الأخيرة، ‏فلماذا لا يطلب منه كشف مصير ال​لبنان​يين في سجون سوريا وتسليمهم لذويهم في لبنان أحياء أو أموات؟".

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