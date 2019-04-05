حكومة المغرب: السلطات الأمنية متأهبة على أعلى مستوى للحفاظ على أمن البلد

أكّد الناطق باسم ​الحكومة المغربية​ ​مصطفى الخلفي​، أنّ "السلطات الأمنية متأهبة على أعلى مستوى من أجل الحفاظ على أمن البلد وحماية سلامته ووحدته".

وركّز خلال ندوة صحافية في العاصمة ​الرباط​، على أنّ "الاستراتيجية الأمنية للمغرب أثبتت فعاليّتها وقوّتها"، لافتًا إلى أنّه "تمّ التصدّي بشكل استباقي للمخاطر الإرهابية الّتي هدّدت المغرب في العديد من المناسبات". وأوضح أنّ "​الأجهزة الأمنية​ تتابع عن كثب ملف المغاربة العائدين من القتال في بؤر التوتر وتحديدًا ب​سوريا​ و​العراق​".

يُذكر أنّ ​وزارة الخارجية الأميركية​ كانت قد حذرت يوم الأربعاء، من إمكانيّة وقوع هجمات إرهابية في المغرب، مشيرةً عبر موقعها الرسمي، إلى إنّ "الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار، أو يستهدفون المواقع السياحية ومناطق النقل والتسوق والمراكز التجارية، والمنشآت الحكومية المحلية في المغرب".