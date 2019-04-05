"ويكيليكس": سلطات الإكوادور تنوي طرد أسانج من سفارتها لدى لندن

أفاد مصدر مطلع لموقع "​ويكيليكس​" أن سلطات ​الإكوادور​ تعتزم طرد مؤسس موقع "ويكيليكس"، ​جوليان أسانج​، من سفارتها لدى لندن "في غضون ساعات أو أيام"، مشيرا الى أن سلطات الإكوادور توصلت إلى اتفاق مع السلطات البريطانيي حول اعتقال أسانج.

يذكر أن مؤسس موقع "ويكيليكس"، يقيم في مقر سفارة الإكوادور لدى العاصمة البريطانية منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأميركية.