المسماري: ندعو "ميليشيات" طرابلس لقتالنا خارج العاصمة الليبية

دعا المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء ​أحمد المسماري​، "ميليشيات" ​طرابلس​ إلى "الخروج وقتال الجيش خارج العاصمة"، لافتًا إلى أنّ "المعركة يمكن أن تُنجح المؤتمر الأممي بإنهاء الأجسام المضادّة".

كما أوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "المعركة في ​ليبيا​ ليست سياسيّة، وإنّما أمنيّة".

وكانت وكالة "الأنباء" الفرنسية، قد لفتت نقلًا عن مصدر عسكري، إلى أنّ "قوات الجيش الوطني الليبي سيطرت على ضواحي في العاصمة الليبية طرابلس". وأشارت إلى أنّ "القوات أصبحت على بعد 30 كلم من العاصمة"، مؤكّدةً أنّ "قوات الجيش سيطرت على بوابة 27 غرب طرابلس وتتقدم نحو طرابلس".