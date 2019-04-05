خارجية مصر أعربت عن بالغ قلقها إزاء الوضع في ليبيا: لضبط النفس ووقف التصعيد

أعربت ​وزارة الخارجية المصرية​، عن "بالغ القلق من الاشتباكات الّتي اندلعت في عددٍ من المناطق الليبية"، مناشدةً جميع الجهات إلى "ضبط النفس ووقف التصعيد".

وأكّدت في بيان، "موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود ​الأمم المتحدة​ والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ​ليبيا​ وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع التشديد على ضرورة مواصلة ​مكافحة الإرهاب​ واجتثاثه من الأراضي الليبية كافّة".