أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن "بالغ القلق من الاشتباكات الّتي اندلعت في عددٍ من المناطق الليبية"، مناشدةً جميع الجهات إلى "ضبط النفس ووقف التصعيد".
وأكّدت في بيان، "موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع التشديد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من الأراضي الليبية كافّة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية مصر أعربت عن بالغ قلقها إزاء الوضع في ليبيا: لضبط النفس ووقف التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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