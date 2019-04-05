الحكومة الإيرانية خوّلت الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التأشيرات

لفت النائب الأوّل للرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسالة بعثها إلى وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أنّ "مجلس الوزراء قرّر خلال اجتماعه في 31 آذار الماضي، أن يسمح لوزارة الخارجية، بناءً على اقتراح الأخيرة واستنادًا إلى أحكام المادّة الثامنة والثلاثين بعد المئة من دستور إيران، بإعفاء المواطنين العراقيّين من رسوم تأشيرات الدخول إلى إيران، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل من جانب العراق".
وكان إيران والعراق قد أعلنا في بيان مشترك، جاء عقب المفاوضات الثنائية خلال زيارة روحاني الرسمية إلى بغداد، قرارهما بـ"تصفير رسوم تاشيرات الزيارة بالنسبة للرعايا الايرانيين والعراقيين".
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