الحكومة الإيرانية خوّلت الخارجية بإعفاء الرعايا العراقيين من رسوم التأشيرات

لفت النائب الأوّل للرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، في رسالة بعثها إلى ​وزارة الخارجية الإيرانية​، إلى أنّ "مجلس الوزراء قرّر خلال اجتماعه في 31 آذار الماضي، أن يسمح لوزارة الخارجية، بناءً على اقتراح الأخيرة واستنادًا إلى أحكام المادّة الثامنة والثلاثين بعد المئة من دستور إيران، بإعفاء المواطنين ​العراق​يّين من رسوم تأشيرات الدخول إلى إيران، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل من جانب العراق".

وكان إيران والعراق قد أعلنا في بيان مشترك، جاء عقب المفاوضات الثنائية خلال زيارة روحاني الرسمية إلى ​بغداد​، قرارهما بـ"تصفير رسوم تاشيرات الزيارة بالنسبة للرعايا الايرانيين والعراقيين".