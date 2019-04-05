بومبيو يعلن استعداد واشنطن للرد على الوجود العسكري الروسي بفنزويلا

أعلن وزير خارجية ​الولايات المتحدة​ الأميركية ​مايك بومبيو​ ان ​واشنطن​ على استعداد للرد على وجود عسكريين روس في ​فنزويلا​.

ولفت بومبيو في تصريحات ​صحفية​ عقب ختام اجتماع وزراء الدول الأعضاء في ​حلف شمال الأطلسي​ إلى ان الولايات المتحدة جددت خلال الاجتماع موقفها الداعي إلى ضرورة أن يغادر العسكريون الروس فنزويلا.

وكان وفد من الخبراء العسكريين الروس قد وصل إلى فنزويلا. وأعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن الخبراء العسكريين الروس وصلوا إلى فنزويلا في مهمة توفير الخدمات الفنية للعتاد العسكري الروسي الموجود في هذا البلد.