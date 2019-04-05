بومبيو يعلن استعداد واشنطن للرد على الوجود العسكري الروسي بفنزويلا

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو ان واشنطن على استعداد للرد على وجود عسكريين روس في فنزويلا.
ولفت بومبيو في تصريحات صحفية عقب ختام اجتماع وزراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى ان الولايات المتحدة جددت خلال الاجتماع موقفها الداعي إلى ضرورة أن يغادر العسكريون الروس فنزويلا.
وكان وفد من الخبراء العسكريين الروس قد وصل إلى فنزويلا. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الخبراء العسكريين الروس وصلوا إلى فنزويلا في مهمة توفير الخدمات الفنية للعتاد العسكري الروسي الموجود في هذا البلد.
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