مسؤول عسكري إيراني: الحرس الثوري في خدمة منكوبي السيول بكل إمكانياته

أكّد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، أنّ "الحرس الثوري في خدمة منكوبي ​السيول​ بكلّ إمكانيّاته".

وأوضح خلال زيارته التفقدية لمحافظة ايلام أنّه "تمّ الخميس إرسال أوّل شحنة من المساعدات للمناطق المنكوبة بالسيول في محافظة ايلام، وتتضمّن المواد الغذائية والدقيق والخبز والخيم والأغطية"، مركّزًا على أنّ "القوة الجوفضائية هي في خدمة الشعب منذ اليوم الأوّل لوقوع السيول، سواء بالمروحيات أو الطائرات المسيرة، وستبقى إلى جانب الشعب حتّى النهاية".

وبيّن "أنّنا سنقوم بتفقّد المناطق المنكوبة بالسيول، وسنرسل المزيد من المساعدات إلى ايلام لو اقتضت الحاجة".