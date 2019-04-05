تظاهرة بمحيط البيت الأبيض للمطالبة بنشر تقرير مولر

نظم العشرات مظاهرة، بمحيط البيت الأبيض، للمطالبة بنشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وكان تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسئول في حملة الرئيس دونالد ترامب قد تآمر عن علم مع روسيا .
وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يزال يرغب في نشر التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر وفقا لما يسمح به القانون ويضمن حماية سرية المصادر والوسائل المعتمدة في التحقيق.
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