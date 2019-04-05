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تظاهرة بمحيط البيت الأبيض للمطالبة بنشر تقرير مولر

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نظم العشرات مظاهرة، بمحيط ​البيت الأبيض​، للمطالبة بنشر ​تقرير​ المحقق الخاص ​روبرت مولر​، حول التدخل الروسي في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية.

وكان تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسئول في حملة الرئيس ​دونالد ترامب​ قد تآمر عن علم مع ​روسيا​ .

وفي السياق ذاته، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يزال يرغب في نشر التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر وفقا لما يسمح به القانون ويضمن حماية سرية المصادر والوسائل المعتمدة في التحقيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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