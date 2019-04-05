نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله في تعليق حول مبادئ صفقة القرن انه "لا نقتلع أي مستوطن ولا أي مستوطنة". واكد انه " نبقي السيطرة في أيدينا على كل المنطقة غربي الأردن".
وشدد على ان "بقاءنا الدائم في منطقة غرب الأردن هو الصلاحية السيادية الأساسية التي بقيت بحوزتنا في أي وضع".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو عن صفقة القرن: لا نقتلع أي مستوطن ولا أي مستوطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.