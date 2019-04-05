نتانياهو عن صفقة القرن: لا نقتلع أي مستوطن ولا أي مستوطنة

نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قوله في تعليق حول مبادئ صفقة القرن انه "لا نقتلع أي مستوطن ولا أي مستوطنة". واكد انه " نبقي السيطرة في أيدينا على كل المنطقة غربي الأردن".

وشدد على ان "بقاءنا الدائم في منطقة غرب الأردن هو الصلاحية السيادية الأساسية التي بقيت بحوزتنا في أي وضع".