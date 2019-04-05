قوات سوريا الديمقراطية : إيران تسعى لتشكيل خلايا نائمة على نهر الفرات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

أعلنت مصادر مطّلعة في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن وجود خلايا عسكرية نائمة مدعومة من إيران بهدف تخريب المنطقة شرق نهر الفرات وغربه.

وأعربت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - عن تخوفها من تمدد تلك خلايا في المنطقة ، مضيفة أن الإيرانيين يسعون لتشكيل خلايا ضمن بعض العشائر العربية، وجرّهم إلى صفوهم بشكلٍ جماعي، من خلال بعض وجهائها، بينما أنقرة، تدعم بعض الأشخاص، لتفجير وتفخيخ مقرّات سوريا الديمقراطية .

وأشارت إلى أن أبرز العشائر التي تحاول طهران دعمها، هي البقارة والشرابيين، بالإضافة لعشيرة الولدة، في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة .