ألمانيا تستبعد تنازل تركيا عن شراء الصواريخ الروسية

استبعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تنازل تركيا عن شراء منظومة الصواريخ الروسية، ما يفاقم النزاع مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

وقال ماس، أمس الخميس، بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش لقاء وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" في واشنطن: "ليس لدي الانطباع بأن شيئا في هذه الصفقة سيتغير".

وكانت الولايات المتحدة رفعت مستوى الضغوط على تركيا خلال لقاء ممثلي دول الحلف في الذكرى السبعين على تأسيسه، حتى تتخلى عن هذه الصفقة.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إنه في حال قامت تركيا بشراء "صواريخ إس -400" الدفاعية الروسية، فإنها تخاطر بحصولها على المقاتلات الأميركية من طراز "إف 35" التي تريد الحصول عليها من الولايات المتحدة.

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