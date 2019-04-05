حدث غريب لكنه حقيقي.. جدة تلد حفيدتها لمساعدة ابنها المثلي على الإنجاب

وضعت “سيسيل إليدغ”، البالغة من العمر 61 سنة، حفيدتها، التي حملت بها كأم بديلة، ليتمكن ابنها “المثلي”، وزوجه من الإنجاب.

وولدت الطفلة “أوما لويز”، الأسبوع الماضي، لأبوين هما “ماثيو إليدغ”، و”إليوت دوغرتي”.

وقالت الجدة “إليدغ” من ولاية نبراسكا الأمريكية، إنها عرضت على ابنها، وزوجه أن تحمل طفلهما بمجرد التعبير عن رغبتهما في الإنجاب. “وبالطبع استقبلا العرض بالضحك”.

وكانت “إليدغ” تبلغ من العمر 59 سنة، آنذاك، وظل عرضها محل تهكم من جميع أفراد العائلة، ولم يؤخذ بجدية.

لكن عندما زار ابنها، وزوجه أحد أطباء الخصوبة بحثا عن الخيارات الممكنة للإنجاب، قال الطبيب إن عرض الجدة خيار ممكن.

وبالفعل، خضعت الجدة لمقابلة شخصية، ومجموعة من الفحوصات، واجتازتها كلها، وبدأت التحضير للحمل.

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وقالت “إليدغ”: “أنا شديدة الحرص والاهتمام بصحتي. ولا يوجد سبب للتشكيك في قدرتي على الحمل”.

وتبرعت شقيقة “دوغرتي”، ليا، ببويضة للزوجين، في حين استُخدم حيوان منوي من ماثيو “إليدغ” لتخصيبها.

وقال “دوغرتي”، الذي يعمل مصففاً للشعر، إن الأزواج مغايري الجنس يلجؤون إلى التخصيب الصناعي كحل أخير، بينما كان هذا هو “الأمل الوحيد” له ولزوجه للإنجاب.

وأضاف “ماثيو إليدغ”، الذي يعمل مدرسا: “طالما عرفنا أننا يجب أن نكون متفردين، وأن نفكر خارج الصندوق”.

وقالت الجدة إن الحمل مر بسهولة، وإنها مرت بالأعراض المعتادة “وإن كانت أشد قليلا” من مرات الحمل الثلاثة، التي مرت بها من قبل.