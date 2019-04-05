حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، ويتحول إلى غائم جزئي بشكل تدريجي، كما يتوقع أن يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل أن تسقط أمطار خفيفة في شمالي البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 18 – 8، الخالصة (كريات شمونه) 22 – 10، صفد 16 – 8، طبرية 23 – 11، الناصرة 19 – 9، حيفا 19 – 11، يافا 19 – 10، القدس المحتلة 16 – 9، عسقلان 19 – 11، عين جدي (البحر الميت) 26 – 17، بئر السبع 21 – 10، أم رشرش (إيلات) 27 – 17.

ويوم غد، السبت، من المتوقع أن يكون الطقس لطيفا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن يتحول الجو إلى غائم، وفي ساعات المساء يتوقع أن تسقط أمطار محلية في كافة أنحاء البلاد، ويخشى من فيضانات في الجنوب.

أما الأحد فمن المحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة، إلا أنه يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتكون أعلى من المعدلات السنوية بقليل.