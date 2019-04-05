مقتل 88 شخصا وفرار 18 ألفا في هجمات لـ"بوكو حرام" بالنيجر خلال مارس

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن إحصائية جديدة حول هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية في النيجر خلال شهر واحد، والتي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين ونزوح الآلاف.



بحسب الإحصائية، قتل 88 مدنيا في جنوب شرق النيجر وأرغم أكثر من 18 ألف شخص على الفرار خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وتم تسجيل 21 هجوما ضد مدنيين وقوات عسكرية في المنطقة في مارس/آذار 2019، وبلغ عدد القتلى المدنيين 88"، وفق مذكرة من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.



وقال المكتب إن تلك الهجمات تسببت في فرار "18480 شخصاً في اتجاه مدينة ديفا (العاصمة الإقليمية) وبعض المدن الكبرى".

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وأشار إلى "التدهور السريع للوضع الأمني" في منطقة ديفا المطلة على حوض بحيرة تشاد.

كما أسفرت تلك الهجمات غير المسبوقة التي شنها الإرهابيون عن خسائر في صفوف الجيش، وتم إحراق نحو 100 منزل وخطف العديد من النساء، حسب السلطات المحلية.

وقال برلمانيون من منطقة ديفا الأسبوع الماضي إنهم أعربوا للرئيس النيجيري محمدو إيسوفو عن مخاوفهم حيال الهجمات الأخيرة للجماعة الإرهابية.

وتنشط جماعة بوكو حرام الإرهابية في بلدان منطقة بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر)، حيث تشن هجمات دامية وتنفذ عمليات خطف مدنيين.

