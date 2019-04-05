«49» تهمة إضافية لمرتكب مجزرة المصلين في نيوزيلندا

جدة - عمرو شويل كرايست تشيرش -الخليج 365:

مثل الاسترالي برينتون تارانت أمام محكمة في نيوزيلندا اليوم الجمعة حيث وجهت له 49 تهمة قتل إضافية في مسجدين الشهر الماضي.

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وفي هجوم تم بثه مباشرة على فيسبوك استهدف مسلح يحمل أسلحة نصف آلية المسلمين خلال صلاة الجمعة في كرايستشيرش في 15 مارس آذار مما أدى إلى مقتل 50 مصليا وإصابة عشرات الأشخاص.

ووجهت المحكمة له أيضا 39 اتهاما بالشروع في القتل وكان قد اتهم بجريمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم.

وأمر قاضي المحكمة العليا تارانت بالخضوع لتقييم لتحديد مدى سلامة قواه العقلية لمحاكمته. ولم يُطلب منه تقديم دفوع.

وكان قد تم نقل تارانت (28 عاما) إلى السجن الوحيد المحاط بإجراءات أمنية مشددة في نيوزيلندا والواقع في أوكلاند ومثل أمام

محكمة كرايستشيرش العليا من خلال ربط بالفيديو. وتقرر بقاء تارانت قيد الحبس حتى 14 يونيو حزيران.